Путин заявил, что надо «инфраструктурно сшивать» территорию России
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать более доступными авиаперелеты с Дальнего Востока, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, за последние 20 лет создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут добраться до европейской части и обратно из-за очень дорогих билетов на самолет.
Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию страны. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина уделить особое внимание этому вопросу, а вице-премьера Андрея Белоусова — подумать над увеличением субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока.
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