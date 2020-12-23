Путин заявил, что надо «инфраструктурно сшивать» территорию России

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать более доступными авиаперелеты с Дальнего Востока, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, за последние 20 лет создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут добраться до европейской части и обратно из-за очень дорогих билетов на самолет.

Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию страны. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина уделить особое внимание этому вопросу, а вице-премьера Андрея Белоусова — подумать над увеличением субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока.

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