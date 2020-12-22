Госдума установила минимальную цену на сигареты

Госдума приняла закон об измении расчета минимальной цены на табачные изделия. Об этом пишет ТАСС.

В 2021 году минимальная стоимость пачки может вырасти до 107,78 рубля. Цена будет едина для всех производителей и будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

На рассмотрение законопроект внесли депутаты от «Единой России» и ЛДПР в 2018 году.

Ранее закон устанавливал минимальную цену на сигареты на уровне 75% от максимальной розничной цены, определяемой производителями.

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