Минфин направил в ПФР более 70 млрд рублей на выплаты детям

Минфин России направил в Пенсионный фонд 73,6 млрд руб. для выплат семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Средства на материальную помощь были выделены из резервного фонда правительства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что все семьи с детьми до 7 лет включительно получат единоразовые выплаты по 5 тыс. руб. на ребенка.