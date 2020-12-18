Право на снос Trump Plaza в Атлантик-Сити выставили на аукцион

Власти Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, выставили на аукцион право на снос бывшей гостиницы с казино Trump Plaza по случаю поражения Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщил мэр города Марти Смолл-младший.

«Я хочу собрать как минимум миллион долларов, и я думаю, что мы сможем этого добиться», – заявил Смолл-младший.

Все средства, полученные в результате аукциона, будут направлены на нужды городского юношеского клуба, рассказал мэр.

Отель и казино Trump Plaza в Атлантик-Сити обанкротились и закрылись в 2014 году. Снос изначально был запланирован на 31 декабря, однако впоследствии его отложили до начала февраля 2021 года.

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