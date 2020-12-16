Работающие с коронавирусом медики получили больше 11 млрд рублей страховых выплат

Российские медики, работающие с коронавирусом, получили больше 11 млрд рублей страховых выплат, пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ Минздрава.

Отмечается, что больше 395 выплат на миллиард рублей выплатили из-за смерти врачей.

«На основании подпункта «б» пункта 2 Указа по временной нетрудоспособности было произведено 145 195 выплат на сумму более 9,91 миллиарда рублей. На основании подпункта «в» пункта 2 Указа по 1 случаю временной нетрудоспособности произведена выплата на 2,06 миллиона рублей», — говорится в документе.

Подчеркивается, что по 165 303 работают комиссии по расследованию.

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