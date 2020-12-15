ФАС будет внепланово проверять компании, отказавшиеся снижать цены

Федеральная антимонопольная служба будет внепланово проверять компании, которые задерживают предписанное снижение цен на некоторые социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что специалисты уже подготовили все необходимые документы, а принимаемые меры будут постоянными и продолжительными.

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