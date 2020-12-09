Названы самые популярные новогодние вакансии в России

Вакансия продавца оказалась самой востребованной для нанимателей в период новогодних праздников. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Работа».

Отмечается, что именно для данной профессии размещено максимальное количество предложений. В период, когда россияне начинают активно совершать покупки перед новогодними праздниками, на нее приходится 37% вакантных мест.

Также популярной оказалась работа для студентов и работа, не требующая опыта по специальности. Среди этих предложений указаны вакансии комплектовщиков заказов, курьеров, уборщиц, промоутеров. На них приходится 36% вакансий.

Еще востребованы сотрудники производственных объектов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий (36% предложений работодателей).

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