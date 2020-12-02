Сенаторы рассмотрят проект бюджета на три года

Совет Федерации на заседании 2 декабря рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, поправки об удаленной работе и другие инициативы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что перед сенаторами выступят министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На заседании также рассмотрят Федеральный закон о Госсовете и ряд других инициатив во исполнение обновленной Конституции, в том числе закон о новых полномочиях президента России и Совфеда по прекращению полномочий отдельных категорий судей.

Также сенаторы рассмотрят поправки об установлении ответственности за нарушение территориальной целостности Российской Федерации, поправки в Трудовой кодекс о регулировании дистанционной работы и временном переводе сотрудников на «удаленку» по инициативе работодателя в исключительных случаях и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Союзные обязательства: Россия начнет платить пенсии мигрантам

— Россия потеряла 1 млн занятых граждан в 2020 году

— Жители Чукотки с заболеваниями сердца получили лекарства на общую сумму 2 млн рублей