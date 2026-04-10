Ветеран «Спартака» рассказал. сколько еще будет играть Акинфеев

Экс-футболист Бубнов: Акинфеев будет играть за ЦСКА еще максимум год

Бывший футболист Александр Бубнов предположил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев будет играть еще максимум год.

«С учетом его травм, у Акинфеева же очень серьезные травмы были, и он периодически лечится, все время ходит. Я думаю, что Акинфеев, ну максимум, максимум, если, как говорится, он еще настроится», — сказал Бубнов.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения. Футболисту исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев заявил, что мог не дожить до 40 лет.