Росстат начнет считать инфляцию по-новому

С нового года Росстат планирует начать введение нового метода расчета инфляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Так, собирать данные начнут с помощью контрольно-кассовой техники. Сейчас это делают вручную сотрудники Росстата.

Чтобы запустить в действие новый метод, необходимо внести изменения в статью Налогового кодекса о «Налоговой тайне», после чего ФНС сможет передавать в Росстат первичные данные транзакций.

Информацию о ценах распределят по параметрам «регион», «городской округ», «товарная группа», «наименование товара», «стоимость», а затем будут публиковать в открытом доступе. Также будут сформированы актуальные региональные потребительские корзины, благодаря чему структура потребления в каждом регионе будет яснее.

Как отмечается, такой подход к расчету инфляции повысит доверие граждан к официальной статистике.