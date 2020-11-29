Россияне рассказали, сколько готовы потратить на празднование Нового года
Бюджет россиян на новогодние праздники в среднем остался примерно на уровне прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
На празднование Нового года и на зимние каникулы жители России планируют потратить в среднем 18,3 тыс. рублей, не считая расходы на подарки. В 2019 году этот показатель был на уровне 18 тыс. рублей.
Бюджет на праздники уже составили 35% респондентов, 44% заявили, что не планируют траты, а 21% затруднились ответить. При этом женщины чаще планируют новогодний бюджет, чем мужчины (38% против 32%), однако мужчины закладывают больше денег на праздники (19,3 тыс. против 17 тыс. рублей).
Больше других намерены потратиться на празднование Нового года жители Москвы — 22,6 тыс. рублей, за ними идут петербуржцы (20,7 тыс. рублей) и самарцы (20 тыс. рублей). Самые скромные бюджеты заложили в Волгограде (14,3 тыс. рублей), Воронеже (15,3 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (15,4 тыс. рублей).
В опросе приняли участие больше 5 тысяч респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России.
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