Юрист посоветовал, как поступить при выявлении в магазине фальшивой купюры

Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, как следует поступить, если в магазине заявляют, что предлагаемая покупателем купюра оказалась фальшивой. Об этом он поделился в интервью агентству «Прайм».

По его словам, не следует позволять уносить деньги, которые якобы хотят проверить на подлинность, это могут установить только банки. Если купюра вызовет сомнения в банке, то клиенту предоставят необходимую справку с реквизитами денежного знака, ее номиналом и годом изготовления. Кроме того, гражданин получит деньги, а подозрительную купюру отправят на экспертизу, которая продлится пять дней.

Вернут клиенту купюру лишь в том случае, если она оказалась настоящей. А фальшивку уничтожат, предварительно уведомив об этом полицию и составив протокол изъятия.

«В данном случае никакой компенсации вы не получите, потому что деньги поддельные, к тому же у полиции могут возникнуть к вам вопросы», — пояснил Петропольский.

При этом не существует наказаний за то, что в руках гражданина оказалась поддельная купюра. Но при доказательстве злого умысла или преступной деятельности злоумышленнику может грозить от 5 до 8 лет тюремного срока.

«Ни в коем случае не надо идти на продуктовый рынок и пытаться там всучить сомнительную купюру, потому что в этом случае вы действительно совершаете преступление», — подчеркнул юрист.

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