WSJ узнала о планах ОПЕК+ продлить сделку

Страны–участницы ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы продлить действующее соглашение по сокращению нефтедобычи, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, сделку могут продлить еще на два–три месяца. По их словам, переговоры по-прежнему ведутся, окончательная договоренность на этот счет еще не достигнута.

Издание отмечает, что недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, из-за чего у некоторых стран появляется больше возможностей для спора.

Ранее стало известно, что 30 ноября — 1 декабря состоится саммит ОПЕК+. В преддверии мероприятия вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман 28 ноября проведут неформальные консультации с членами мониторингового комитета организации.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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