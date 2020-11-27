Хуснуллин будет добиваться продления льготной ипотеки

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиваться продления льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года, пишет ТАСС.

«Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — сказал Хуснуллин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо своевременно завершить программу льготной ипотеки, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.

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