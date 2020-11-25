В ЦБ призвали к своевременному завершению программы льготной ипотеки
Елизавета Мележенкова
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Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости своевременного завершения программы льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, это необходимо, чтобы избежать «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья.
Она также подчеркнула, что сейчас наблюдается увеличение цен на жилье на первичном рынке, которое опережает инфляцию и рост доходов населения. Это может привести к снижению доступности жилья даже при льготной ставке.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин продлил действие программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года.
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