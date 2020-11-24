Легкомоторный самолет упал на юге Израиля, два человека погибли

Легкомоторный самолет упал на юге Израиля в районе кибуца Мишмар Ха-Негев, два человека погибли, передает РИА «Новости».

Отмечается, что после крушения самолет загорелся на открытой местности. На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь и вертолет военно-воздушных сил Израиля. В результате происшествия погибли двое мужчин.

Известно, что воздушное судно принадлежало летной школе. В настоящее время идет расследование по факту произошедшего.

В пресс-службе армии Израиля подтвердили факт крушения самолета, но сведений о жертвах пока не приводится.

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