G20 выделила свыше $14 млрд для облегчения долгов беднейших стран мира

Страны-члены Группы двадцати (G20) направит беднейшим странам мира свыше $14 млрд для облегчения долгового бремени в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил агентству «Прайм» по итогам саммита G20 под председательством Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман.

«Мы предоставили экстренную поддержку наиболее уязвимым странам мира, где пандемия поставила под угрозу уже достигнутый за десятилетия прогресс. В рамках инициативы приостановки обслуживания долга мы выделили более $14 млрд для облегчения долгового бремени наиболее уязвимых государств, совокупное население которых превышает миллиард человек», — сказал он.

Он добавил, что группа продлила действие данной инициативы и продолжит оценивать ситуацию, чтобы посмотреть, будет ли существовать необходимость в дополнительной отсрочке.

Саммит G20 проходил в виртуальном формате 21 и 22 ноября.

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