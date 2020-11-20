Прокуратура запросила данные о возможных доходах Иванки Трамп

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк и окружная прокуратура Манхэттена в рамках расследований о налогах президента США Дональда Трампа запросила данные о выплатах, которые могла получить его дочь Иванка Трамп. Об этом пишет газета The New York Times.

Подчеркивается, что повестки связаны с доходами, указанными девушкой в налоговой декларации 2017 года. Тогда она получила более $747 тыс. от принадлежащей ей консалтинговой компании.

Как пишет издание, это «точно соответствует той сумме, которую Trump Organization оформила как налоговый вычет в рамках проекта по строительству отелей на Гавайях и в Ванкувере».

Генеральный советник Trump Organization Алан Гартен считает, что это «еще одна попытка сбора компромата, нацеленная на то, чтобы оказать нажим на компанию».

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