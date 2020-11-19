В России спрос на витамин D вырос почти в шесть раз

В России почти в шесть раз вырос спрос на витамин D, передает ТАСС со ссылкой на представителя крупнейшего российского производителя биологически активных добавок «Эвалар».

«В нашей аптечной сети у нас есть витамин D производства «Эвалар». Мы выпускаем витамин D. Но уровень спроса по нему периодически превышает наши производственные возможности», — рассказали в компании.

За последние 9 месяцев рост спроса на витамин D составил свыше 400% (по данным DSM Group). Отмечается, что спрос на витамин растет в геометрической прогрессии — в сентябре к августу рост составил 238%, а в октябре к сентябрю — 441%.

«Весь рынок, если сравнивать начало года и октябрь, вырос в 10 раз», — добавил представитель «Эвалара», приводя данные аналитиков Proxima Research.

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