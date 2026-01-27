Размер шрифта
В КНР заявили о готовности содействовать глобальной безопасности вместе с РФ

Дун Цзюнь: Китай готов вместе с РФ содействовать глобальной безопасности
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китай готов вместе с Россией содействовать глобальной безопасности и реализовывать достигнутые договоренности. Об этом сообщил министр обороны КНР Дун Цзюнь, передает Центральное телевидение Китая.

Китай готов вместе с РФ добросовестно реализовать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран и укреплять стратегическое сотрудничество, заявил он во время разговора по видеосвязи с российским коллегой Андреем Белоусовым.

Пекин также готов совершенствовать механизмы обменов, совместно повышать возможности противостоять различным рискам и вызовам, а также «привносить позитивную энергию в глобальную безопасность и стабильность», добавил глава китайского Минобороны.

До этого депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин высказал мнение, что США решили поссорить Москву и Пекин, пригласив Россию в «Совет мира» раньше, чем Китай.

Ранее генсек НАТО обвинил Россию, Иран и Китай в стремлении к конфронтации с НАТО.
 
