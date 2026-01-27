«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал фанатов к бойкоту ЧМ-2026

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на своей странице в социальных сетях призвал болельщиков отказаться от поездки на чемпионат мира — 2026 в США.

«Болельщикам я даю только один совет: держитесь подальше от США! Думаю, Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира», — написал Блаттер.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее Доминик Гашек поддержал идею бойкотировать чемпионат мира по футболу в США.