Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В «Яндексе» объяснили резкий скачок цен на такси во время снегопада

В «Яндекс Go» объяснили повышение цен на такси в снегопад на 25%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Снегопад в Москве и резкий рост спроса в связи с этим привели к повышению среднего чека на такси на 25%. При этом в «Яндекс Go» отметили, что тарифы в непогоду не меняются, передает «Коммерсант».

Как отметили в пресс-релизе компании, повышение цен связано не со снегопадом, а с периодами высокого спроса.

«Цена поездки рассчитывается для точки отправления: в периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который помогает привлечь на линию больше водителей и уехать тем, кому важно отправиться прямо сейчас», — уточнили в «Яндексе».

В период снегопада, который начался накануне, наибольший спрос на поездки зафиксировали из спальных районов в центр и к пересадочным пунктам. В «Яндекс Такси» уточнили, что из-за непогоды время в пути возрастает на 30%, а это тоже влияет на стоимость поездок.

В Москве пробки достигали 9 баллов из-за сильного снегопада. Ночью 27 января в столице выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, что парализовало движение. Серьезно затруднен проезд по МКАД. В Департаменте транспорта водителям посоветовали отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, поскольку время в пути на автомобиле увеличивается в 2–3 раза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Домодедово предупредил о задержках рейсов из-за уборки снега.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!