В «Яндексе» объяснили резкий скачок цен на такси во время снегопада

В «Яндекс Go» объяснили повышение цен на такси в снегопад на 25%

Снегопад в Москве и резкий рост спроса в связи с этим привели к повышению среднего чека на такси на 25%. При этом в «Яндекс Go» отметили, что тарифы в непогоду не меняются, передает «Коммерсант».

Как отметили в пресс-релизе компании, повышение цен связано не со снегопадом, а с периодами высокого спроса.

«Цена поездки рассчитывается для точки отправления: в периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который помогает привлечь на линию больше водителей и уехать тем, кому важно отправиться прямо сейчас», — уточнили в «Яндексе».

В период снегопада, который начался накануне, наибольший спрос на поездки зафиксировали из спальных районов в центр и к пересадочным пунктам. В «Яндекс Такси» уточнили, что из-за непогоды время в пути возрастает на 30%, а это тоже влияет на стоимость поездок.

В Москве пробки достигали 9 баллов из-за сильного снегопада. Ночью 27 января в столице выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, что парализовало движение. Серьезно затруднен проезд по МКАД. В Департаменте транспорта водителям посоветовали отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, поскольку время в пути на автомобиле увеличивается в 2–3 раза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Домодедово предупредил о задержках рейсов из-за уборки снега.