Серийного маньяка, прервавшего жизни шести женщин, будут судить в Оренбуржье

В Оренбуржье перед судом предстанет 59-летний мужчина, обвиняемый в ряде нападений на женщин. Об этом со ссылкой на СКР сообщает kp.ru.

Все произошло в 2000-х годах на территории Оренбуржья. По версии следствия, мужчина из Саратовской области заманивал жертв, предлагая подвезти их на машине, а затем физически устранял их.

Первых двух жертв маньяка нашли в 2008 году в лесополосе у дороги Бугуруслан-Старокутлумбетово. В ходе расследования правоохранители проверили более 2 тысяч биологических образцов и допросили более 200 человек. По выявленному на месте одного из преступлений генотипу нападавшего удалось установить фигуранта.

Подозреваемого задержали в Саратовской области. Удалось установить, что в период с 2005 по 2008 год он физически устранил еще четыре женщины в городе Бугуруслане. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уральский маньяк с пожизненным сроком потребовал изменить свой приговор.