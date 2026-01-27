Пенсионер отдал мошенникам 7 млн рублей после звонка «бывшего коллеги»

В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у пенсионера, мужчина лишился почти 7 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

По данным следствия, 79-летний местный житель за три недели перевел неизвестным все накопления. Злоумышленники связались с пенсионером под видом знакомого и сообщили, что ему необходимо поговорить с представителями силовых структур. Вскоре действительно раздался звонок от лжеполицейского, который сообщил, что со счетов мужчины якобы зафиксированы переводы неизвестному лицу, поэтому Центробанк остановил все операции, и теперь спецслужбы проводят проверку.

Поверив злоумышленнику, пожилой мужчина снимал наличные в разных отделениях банков, при этом сотрудники пытались выяснить, зачем красноярец снимает сбережения, но остановить пенсионера они не смогли.

Когда лимиты на электронные переводы были исчерпаны, мошенники дали мужчине новое задание. Пенсионер отправился в Сосновоборск, где лично передал почти 3 млн рублей наличными незнакомцу, которого считал силовиком. Только 17 января потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

До этого в Екатеринбурге девушка отдала деньги и подожгла автомобиль по заданию мошенников. По данным kp.ru , ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре подросток хотел спасти мать от тюрьмы и лишился почти 10 млн рублей.