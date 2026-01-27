Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Пенсионер отдал мошенникам 7 млн рублей после звонка «бывшего коллеги»

В Красноярском крае пенсионер лишился 7 млн рублей, поверив мошенникам
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у пенсионера, мужчина лишился почти 7 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

По данным следствия, 79-летний местный житель за три недели перевел неизвестным все накопления. Злоумышленники связались с пенсионером под видом знакомого и сообщили, что ему необходимо поговорить с представителями силовых структур. Вскоре действительно раздался звонок от лжеполицейского, который сообщил, что со счетов мужчины якобы зафиксированы переводы неизвестному лицу, поэтому Центробанк остановил все операции, и теперь спецслужбы проводят проверку.

Поверив злоумышленнику, пожилой мужчина снимал наличные в разных отделениях банков, при этом сотрудники пытались выяснить, зачем красноярец снимает сбережения, но остановить пенсионера они не смогли.

Когда лимиты на электронные переводы были исчерпаны, мошенники дали мужчине новое задание. Пенсионер отправился в Сосновоборск, где лично передал почти 3 млн рублей наличными незнакомцу, которого считал силовиком. Только 17 января потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

До этого в Екатеринбурге девушка отдала деньги и подожгла автомобиль по заданию мошенников. По данным kp.ru , ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре подросток хотел спасти мать от тюрьмы и лишился почти 10 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!