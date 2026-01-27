Звезда «Сватов» о продолжении сериала: «Многое уже невозможно»

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала, что думает о возможном продолжении проекта. Большое интервью со звездой вышло в «Газете.Ru».

Старых «Сватов» она назвала настоящим народным проектом. Повторить его успех, по мнению Железняк, нельзя.

«Просто потому, что есть вещи, которые, как мне кажется, уже невозможно сделать лучше. Продолжение в данном случае — очень сложная история. Это украинский проект, и сейчас такая ситуация, что многое уже невозможно по определению», — говорит Железняк.

Актриса добавила, что в театре перезагрузить подобный проект было бы реальнее, но кино слишком связано со временем.

«Мы меняемся, проходит время, и невозможно «впихнуть» то, что уже ушло, вернуть то ощущение, которое было тогда. Мне кажется, «Сваты» так зашли зрителям именно потому, что они очень точно попали в свое время», — поделилась она.

Также Железняк высказалась о своей коллеге по «Моей прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк.

2 февраля на СТС состоится премьера комедийного сериала «Трешка» — истории о трех семьях, вынужденных делить квартиру в начале нулевых. Одну из главных ролей в проекте сыграла ведущая актриса театра «Ленком», звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк. В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о съемках в «Трешке», «Сватах» и «Моей прекрасной няне».

