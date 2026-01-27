Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Берлина, поскольку у него осталось мало возможностей. Его слова приводит газета Handelsblatt.

Он сослался на потребности Украины в средствах ПВО и заявил, что Германия сделала «непропорционально много», в том числе передав свои системы Patriot.

«Мы не можем сделать больше, потому что сами ждем замену. Поэтому было бы хорошо, если бы одна или две другие страны могли найти и поставить что-то еще для поддержки Украины», – заявил Писториус.

Министр призвал союзников «проверить собственные запасы, особенно тех, кто еще может иметь свободные мощности».

До этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина — НАТО, что в ВСУ наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются военные.

Ранее глава МО ФРГ словом «отчаяние» оценил выступление Зеленского в Давосе.