Общество

Россиянка пыталась передать мужу в колонию наркотики, но сама попала за решетку

В Нижнем Тагиле осудили женщину, пытавшуюся передать мужу в колонию наркотики
Telegram-канал Суды Свердловской области

В Нижнем Тагиле женщина, пытавшаяся передать мужу в колонию наркотики, сама попала за решетку. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Горожанка по просьбе супруга купила в интернете мефедрон и забрала наркотик из тайника-закладки, а затем упаковала его в полотенце и попыталась передать мужу в колонию. В ходе досмотра правоохранители нашли и изъяли запрещенное вещество.

Ленинский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотического средства в исправительном учреждении с использованием интернета. Ей назначили наказание в виде семи лет в колонии общего режима.

Ранее в российской колонии задержали кота-наркокурьера.
 
