Нижегородский ученый решил одну из «вечных» проблем математики

Российский ученый НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизо вывел универсальную формулу для решения задач в области дифференциальных уравнений. Об этом сообщает пресс-служба «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ).

Решение было опубликовано во Владикавказском математическом журнале.

Как отметили в НИУ ВШЭ, подобные примеры считались нерешаемыми с 1834 года, когда французский математик Жозеф Лиувилль показал, что невозможно решить дифференциальное уравнение через его коэффициенты, используя стандартный набор действий: сложение и вычитание, умножение и деление, а также элементарные функции — корни, логарифмы, синус, косинус, и интегралы.

Ремизов же предложил «изящное» решение, сравнив его с большой картиной, которую трудно рассмотреть целиком крайне трудно. По словам математика, предложенная им теорема позволяет буквально «нарезать этот процесс на множество маленьких простых кадров». Этот метод, как подчеркнул Ремизов, позволяет «восстановить облик, быстро прокручивая «киноленту» его создания» вместо гаданий над итоговым результатом, благодаря чему сложные процессы теперь можно переложить на язык простых алгебраических действий.

