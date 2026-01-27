Размер шрифта
В Германии призвали искать новых союзников на фоне ухудшения отношений с США

Райхе: ФРГ следует искать новых союзников в условиях меняющегося миропорядка
Германия должна начать искать новых союзников в условиях меняющегося мирового порядка. Об этом заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, пишет агентство Reuters.

«Мир стал более неопределенным, и альянсы, которым мы доверяли и на которые полагались, начинают разрушаться», — сказала она, вероятно, имея в виду ухудшающиеся отношения с США.

При этом Райх отметила, что это не значит, что надо отказываться от старых союзников, какой бы сложной не была с ними работа. Однако, как считает министр, необходимо налаживать и новые связи, в том числе с Южной Америкой, Индией, Ближним Востоком, Канадой, Австралией и странами Азии.

До этого издание Politico сообщило о «химии» между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По информации журналистов, Мерц хочет с ней объединиться, чтобы совместно управлять ЕС, поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои». Как сообщил один из источников из высокопоставленных кругов, в Германии и Италии, по сравнению с Францией, «стабильные правительства». Другой также отметил, что ФРГ может положиться на Италию. Авторы материала обратили внимание, что в сторону французских коллег подобные высказывания от членов немецкого правительства стали звучать все реже.

Ранее СМИ рассказали о предательстве Мерца со стороны Макрона.
 
