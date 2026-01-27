«Не парюсь, что у меня кредит!»: Незлобин рассказал о жизни в США

Уехавший из России комик Александр Незлобин признался, что начал чувствовать уверенность в завтрашнем дне после эмиграции. Об этом он рассказал в свежем YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Я не парюсь, что у меня в следующем месяце будут платежи по кредиту. Я кайфово готовлю свой следующий тур и планирую концерты. У меня уже есть график: я знаю, чем буду заниматься до конца марта. Я в принципе планирую уже на год вперед. Пример некой стабильности и ощущение того, что мы не пропадем!» — признался он.

Незлобин не отрицает, что ему пришлось «заново переизобретать себя» как комика, однако эмиграция ему даже помогла в этом. В Москве он был более сосредоточен на карьере в кино, уйдя из комедии. Будучи за границей же, юморист начал писать шутки, чтобы «справиться с болью» на фоне текущей ситуации.

«И опять-таки еще и стабильность дочери — то, что у нее стало получаться. У нее были не очень хорошие оценки изначально. Но она все это подтянула и сказала нам: «Все, отстаньте!», и теперь ее все хвалят. Когда я вижу, что она счастлива, то у меня и в этом появляется стабильность», — подчеркнул Незлобин.

Комик подытожил, что сейчас он чувствует себя уверенным в Лос-Анджелесе, поскольку у него все складывается в карьере и семье.

Ранее друзья Киркорова рассказали, что готовят певцу много подарков на фоне аскезы.