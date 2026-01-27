Размер шрифта
В Посольстве РФ в Париже назвали дискриминацией новые правила по передвижению дипломатов

Посольство РФ: ограничения ЕС на передвижения дипломатов РФ — это дискриминация
Jana Rodenbusch/Reuters

Ограничения Европейского союза на передвижения российских дипломатов — это дискриминационная мера, так как такой порядок применяется лишь к представителям РФ. Об этом заявили РИА Новости в российской диппредставительстве в Париже.

«Это, несомненно, создаст дополнительные сложности в работе, не говоря уже о том, что речь идет, по сути, о дискриминационной мере...», — заявили в посольстве.

Там добавили, что в случае злоупотреблений российская сторона отреагирует.

Министерство иностранных дел Франции официально проинформировало посольство России о применении мер Европейского союза по ограничению передвижения российских дипломатов. Диппредставительство впредь должно уведомлять министерство о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах ЕС представителей РФ. Такая мера начала действовать 25 января.

В посольстве уточнили, что Париж пока не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки установок Европейской комиссии.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал заявление президента Франции о «неизбежной» войне с Россией.
 
