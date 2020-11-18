Недельная инфляция в России вновь осталась на уровне 0,2%

Недельная инфляция с 10 по 16 ноября в России сохранилась на уровне прошлой недели — 0,2%, сообщает Росстат.

За неделю на 1,5% подорожало подсолнечное масло, вырос в цене на 1,4% сахар-песок, стали дороже на 1,2% куриные яйца. Однако, как отмечает Росстат, темпы роста цен на эти продукты с середины октября снижаются.

Неделей ранее Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,2%, до этого — 0,1%. Притом с начала 2020 года цены в России выросли на 3,7%.

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