Законопроект об удаленке могут рассмотреть во II и III чтениях на следующей неделе

Законопроект об удаленной работе могут рассмотреть в Госдуме во II и III чтениях 25 и 26 ноября, передает РИА «Новости».

Такие даты рекомендовал нижней палате парламента профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике.

«Мы можем на 25 второе чтение, если мы успеем на четверг, тогда третье», — сказал глава комитета Ярослав Нилов.

Законопроект предусматривает введение понятий удаленной работы, временной удаленной работы и комбинированной удаленной работы. Также в проекте предлагается упорядочить особенности рабочего времени и времени отдыха работника, работающего в дистанционном формате.

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