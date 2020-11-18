Законопроект об удаленке могут рассмотреть во II и III чтениях на следующей неделе
Катерина Медведева
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Законопроект об удаленной работе могут рассмотреть в Госдуме во II и III чтениях 25 и 26 ноября, передает РИА «Новости».
Такие даты рекомендовал нижней палате парламента профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике.
«Мы можем на 25 второе чтение, если мы успеем на четверг, тогда третье», — сказал глава комитета Ярослав Нилов.
Законопроект предусматривает введение понятий удаленной работы, временной удаленной работы и комбинированной удаленной работы. Также в проекте предлагается упорядочить особенности рабочего времени и времени отдыха работника, работающего в дистанционном формате.
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