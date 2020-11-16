В ракетно-космической отрасли сократили 10 тысяч сотрудников

В ракетно-космической отрасли за два года сократили или уволили 10 тысяч сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на замгендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Ивана Харченко.

«За последние два года, с мая 2018 года, произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тысяч человек — с 180 900 человек до 170 500 человек», — сказал Харченко.

Сокращения были сделаны по поручения гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в рамках снижения непроизводственных расходов «Роскосмоса».

Увольнения затронули в основном непроизводственный персонал. В то же время производительность труда выросла на 16%.

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