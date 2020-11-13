Южная Корея будет производить 150 млн доз «Спутник V» в год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha договорились о производстве на южнокорейской территории более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» в год. Об этом сообщается на странице Twitter вакцины.

«РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство препарата начнется в декабре текущего года. Экспорт вакцины запланирован на январь 2021 года. Созданные в Южной Корее вакцины будут поступать на мировой рынок.

«В настоящее время необходимо развивать международное сотрудничество и партнерство для обеспечения достаточного количества вакцины «Спутник V» и удовлетворения международного спроса», — указывает РФПИ.

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