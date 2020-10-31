В ФРГ объяснили важность «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» представляет важность для Германии и остается актуальным на фоне перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил глава отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер, передает РИА «Новости».

По его словам, германские власти видят в газе одну из важнейших технологий как минимум до 2050 года. Они также ориентируются на то, что строительство газопровода будет завершено.

Денер также отметил, что «Северный поток-2» активно рассматривают во внутренней политике ФРГ, в том числе и в связи с вопросами энергетического перехода. В настоящее время правительство страны рассматривает газ как стабилизирующий фактор.

«То есть в вопросах производства возобновляемой энергии есть проблема того, что у таких источников нестабильное поступление», — сказал представитель Германии.

Он подчеркнул, что непосредственно электростанции, работающие на природном газе, могут хорошо переключаться с высокого потребления на низкое.

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