ВТБ выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой

ВТБ уже выдал в рамках ипотеки с господдержкой более 130 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 28 октября.

Среди лидеров клиенты Московского региона (62,7 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (15,1 млрд), Республики Татарстан (5,6 млрд), Краснодарского края (3,9 млрд) и Ростовской области (3,9 млрд).

В целом же программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.

Размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20% до 15%, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%.

В большинстве случаев ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около 3 млн рублей.

Максимальная сумма кредита в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны, а максимальный срок — 30 лет.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters заявил, что «обеспечение людей достойным жильем должно стать одной из национальных идей в нашей стране».

«Считаю, что ипотеку надо развивать. Мы не можем сравнить себя с Америкой, когда в 2007 году уровень закредитованности был совершенно другой, ипотеку надо развивать и надо развивать жилищное строительство. Над этим надо работать», — отметил Костин.

«Многие сейчас опасаются, что мы разгоним ипотеку с помощью специальных мер, а потом остановим, и все начнет рушиться. Я так не думаю», — говорит глава ВТБ.

«Во-первых, я не вижу пузыря и считаю, что ипотека очень надежная. У нас уровень плохих долгов по ипотечному портфелю составляет 1%. В России доля кредитов с минимальным взносом до 10% не превышает 2%, что мизер. Во-вторых, банки, по требованию ЦБ, следят за долговой нагрузкой заемщиков, и кредиты выдаются в основном по фиксированной ставке. Это значит, что у клиента не будет проблем с процентными рисками для заемщика – это кардинальное отличие от периода, когда выдавали в иенах или по плавающей ставке», — объяснил свою логику Костин.