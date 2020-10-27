Систему QR-кодов могут распространить на другие предприятия торговли в Москве

Максимс Краюшкинс

Действующие в ночных заведениях Москвы QR-коды могут распространить и на другие предприятия торговли и услуг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на замруководителя аппарата мэра Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания — кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, cистема входа по QR-кодам может быть распространена в Москве на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны в случае успешного опыта аналогичных мер для ночных заведений столицы.

Ранее стало известно, что с 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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