Названы популярные российские города для встречи Нового года
Катерина Медведева
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Россияне хотят провести Новый год в Сочи, Краснодаре, Калининграде, Москве и Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Также путешественники не против встретить Новый год в Минеральных Водах, Симферополе, Уфе, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Аналитики отмечают, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась — в среднем по России перелет обойдется в 5,9 тыс. рублей, тогда как в 2019 билет стоил минимум 7,7 тыс. рублей.
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