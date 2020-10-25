Названы популярные российские города для встречи Нового года

Россияне хотят провести Новый год в Сочи, Краснодаре, Калининграде, Москве и Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также путешественники не против встретить Новый год в Минеральных Водах, Симферополе, Уфе, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась — в среднем по России перелет обойдется в 5,9 тыс. рублей, тогда как в 2019 билет стоил минимум 7,7 тыс. рублей.

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