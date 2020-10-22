И.о. гендиректора Petropavlovsk подозревается в самоуправстве на 450 тысяч рублей

Следственный комитет России заподозрил и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны Petropavlovsk Максима Мещерякова в самоуправстве с ущербом 450 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным следствия, Мещеряков с группой лиц по предварительному сговору совершили самоуправство в отношении представительства АО «Покровский рудник». По итогам совершенных махинаций компания потеряла более 450 тыс. руб.

В отношении и.о. гендиректора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК России («Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения»). В настоящее время также расследуется дело в отношении его сообщников по той же статье «Самоуправство» и статье 158 УК РФ — «Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере».

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