ФАС признала оператора Tele2 виновным в незаконном повышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщается на сайте ведомства.

В результате проверки стало ясно, что компания необоснованно повысила цены на некоторые тарифы. Это привело к ущемлению интересов потребителей.

В связи с тем, что оператор проигнорировал предупреждение ФАС, против него возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.

ФАС обязала Tele2 вернуть тарифы, на которые с 12 мая произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения.

Ранее служба направила компании предупреждение с требованием отменить повышение цен. Как заявили в ведомстве, увеличение стоимости на фоне пандемии COVID-19 ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него.

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