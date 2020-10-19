В Москве посетителей ночных заведений обязали регистрироваться при входе

С понедельника, 19 октября посетители ночных клубов и баров Москвы будут обязаны регистрироваться при входе в заведение при помощи мобильного телефона, передает РИА «Новости».

Как известно, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, 19 октября посетители смогут попасть на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, только при регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. Это касается и работников таких заведений.

Отмечается, что данное правило будет действовать независимо от времени суток.

В столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что новая система регистрации для входа в ночные заведения заработает с 12.00 19 октября.

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