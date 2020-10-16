«Яндекс» объяснил, почему провалилась сделка с «TCS Group»

«Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», поэтому пришлось закончить переговоры. Об этом говориться на сайте компании.

«Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров», — отмечает «Яндекс».

Компания также уточнила, что решение о прекращении переговоров было обоюдным.

Ранее Центральный банк России заявил, что проверит несостоявшуюся сделку по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

До этого сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен был составить около $5,48 млрд.