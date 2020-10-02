Российский рынок акций закрылся в «красной зоне»

Российский рынок акций в пятницу закрылся в «красной зоне», следует из данных электронных площадок.

Индекс Мосбиржи опустился на 1,29% — до 2852,42 пункта, а индекс РТС — на 2,25%, до 1148,07 пункта.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал ТАСС, что рост заболеваемости коронавирусом оказывает давление на отечественный рынок.

Кроме того, негативным фактором является сложная геополитическая обстановка.

По словам эксперта, ситуации в Белоруссии и Закавказье «сохраняют потенциал косвенного давления на рублевые активы».

Помимо этого, приближение выборов в США и положительный тест американского президента ДональдаТрампа на COVID-19 «добавили нервозности в общие настроения», отметил Бахтин.

Ранее стало известно, что Трамп и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом.

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