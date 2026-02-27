Зеленский предложил Фицо встретиться

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил в соцсети X, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о встрече.

Политик уточнил, что украинский лидер предложил обсудить на ней аспекты двустороннего сотрудничества. Фицо поручил МИД и канцелярии словацкого правительства выбрать подходящую дату.

«Я предпочитаю встречу с президентом Украины на территории одного из государств — членов ЕС, которые президент Украины часто посещает», — заключил премьер-министр.

До этого Зеленский не принял предложение о проведении инспекции на нефтепроводе «Дружба». А Фицо усомнился в правдивости заявлений Украины о невозможности транспортировки нефти по «Дружбе». По словам премьера, Братислава располагает данными, свидетельствующими об отсутствии каких-либо препятствий и целостности трубопровода.

В конце января Украина приостановила транзит по нефтепроводу «Дружба», лишив Словакию и Венгрию российских поставок. Причиной было названо повреждение оборудования в западной части страны в результате обстрелов. Возобновление транзита планировалось 20 февраля, однако этого так и не произошло.

Ранее Зеленский отказал ЕС в просьбе ускорить ремонт «Дружбы».