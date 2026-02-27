Размер шрифта
Общество

В Уфе двое детей пострадали, когда батут перевернулся из-за порыва ветра

Башкирская бизнесвумен ответит в суде за перевернутый ветром батут с детьми
Pixabay

Бизнесвумен из Башкирии будут судить за перевернутый ветром батут с детьми, сообщает прокуратура республики.

Будучи индивидуальным предпринимателем, женщина предоставляла развлекательные услуги и установила аттракцион «Надувная горка» во дворе многоквартирного дома по улице Летчиков в Уфе, но 27 августа прошлого года произошел инцидент.

В результате порыва ветра батут перевернулся вместе с детьми. Пострадали две девочки в возрасте трех и пяти лет — младшая получила ушибы, а здоровью старшей был причинен тяжкий вред.

Владелицу батута обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Проверка показала, что предпринимательница не получила разрешение на проведение мероприятия, не обеспечила безопасную установку надувного оборудования, не организовала надлежащий контроль за его работой и продолжала оказывать услуги, несмотря на испортившиеся погодные условия.

Женщина признала вину в совершении преступления. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Уфы.

Ранее на Урале девочка насквозь проткнула щеку, играя в детской комнате.

 
