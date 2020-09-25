В России могут появиться продуктовые сертификаты для нуждающихся

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил о начале разработки законопроекта о продуктовых сертификатах для нуждающихся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что продуктовый сертификат будет предоставляться на сумму не ниже 25% от федерального прожиточного минимума.

«Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета», — пояснил Нилов механизм его использования.

По словам главы комитета, в настоящий момент обдумываются критерии нуждаемости граждан. Правительству же предстоит составить перечень доступных по сертификату продуктов.

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