Россия и Куба дополнительно проработают вопрос возобновления авиасообщения

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Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления авиасообщения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что к такому решению страны пришли по итогам рабочего визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса.

На Кубе коронавирусом заразились 5,2 тысячи, выздоровели 4,6 тысячи, скончались 118 человек.

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