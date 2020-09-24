Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк в ходе онлайн-конференции «Сбер Конф» официально представил новый логотип Сбер.

Он представляет собой незаконченный зелено-желто-синий круг с эффектом градиент.

Внутри круга находится зеленая галка, а рядом с ней расположено зеленое слово Сбер.

Глава компании Герман Греф в ходе презентации пояснил, что галочка означает целеустремленность и ориентированность на результат, круглая форма — сфокусированность на потребностях клиента.

Греф также отметил, что новый бренд символизирует превращение банка в целую систему бизнесов, которые решают разные задачи клиентов.

Каждая компания системы будет иметь свой цвет в логотипе. «СберЗдоровье» будет иметь темно-розовый цвет, «СберЛизинг» и «СберСтрахование» — зеленый, а «СберРешения» — светло-синий.