Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля 2020 года. Пока она действительна для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
Как отмечает Хуснуллин, программа оказалось успешной и позволила многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 млрд руб.
«Мы намерены это продлевать», — сказал вице-премьер.
Он добавил, что программа еще действует и окончательное решение будет вынесено к ноябрю.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей
— Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки
— Число ипотечных сделок в августе в Москве возросло более чем на 40%