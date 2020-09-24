Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля 2020 года. Пока она действительна для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

Как отмечает Хуснуллин, программа оказалось успешной и позволила многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 млрд руб.

«Мы намерены это продлевать», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что программа еще действует и окончательное решение будет вынесено к ноябрю.

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